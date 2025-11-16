Moggi difende Conte: “Classifica buona, serve alzare il livello. Le polemiche? Infondate”

Luciano Moggi, ex dirigente sportivo di Napoli e Juventus, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ecco le sue dichiarazioni:

“Conte lo ha fatto da secondo in classifica. La classifica è ottima, le prestazioni no. Dopo Bologna si è irritato, ha paura nonostante la buona classifica di fare la fine di quel Napoli che ha vinto il campionato poi è arrivato decimo. Metto le mani avanti, avvisa tutti che bisogna rendere di più. E non è neppure difficile rendere più di quanto fatto a Bologna.”

Funzionerà la strategia?

“Bisognerà vedere la prossima partita. Certamente non ha mezzi termini. Poi appena apre bocca lo coinvolgono in polemiche che non esistono. Non gli ho mai sentito dire che vuole lasciare. Basta che apre bocca o che sia assente da Napoli quando c’è la sosta della Nazionale per scatenare l’opinione pubblica e far dire a tutti che vuole andare via. Ma non è così”.