Mercato – A gennaio c’è l’idea per il gioiellino dello Unitet, Mainoo

Uno dei nomi che ritorna è quello di Kobbie Mainoo, classe 2005, altro gioiellino in vetrina allo United dopo gli ultimi rassicuranti affari: McTominay e Hojlund. L’inglese era stato accostato al club azzurro già in estate, nei giorni di Rasmus, ma per lo United era incedibile. A gennaio sarà lo stesso? Il Napoli, comunque, resta aggiornato e informato, anche perché il giocatore non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto. In campionato, ad esempio, non è mai partito titolare. Solo spezzoni e diverse panchine. La sua ambizione è quella di giocare, Napoli sarebbe una bella opportunità, bisognerebbe riflettere sulla formula e, nel caso, sulle cifre. Un giocatore fisico ma anche di strappi, di tecnica, un talento pronto a sbocciare. Si vedrà. Fonte: CdS

