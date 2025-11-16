Lobotka faro del centrocampo: il leader che non può mancare

La pausa per le nazionali ha tolto molto al Napoli – su tutti Anguissa – ma ha anche portato una certezza: Stanislav Lobotka è tornato quello di sempre. Il regista della Slovacchia domani andrà a caccia del pass Mondiale in Germania, ma per il Napoli rappresenta già una delle poche note positive in un periodo complicato.

Il suo rientro è stato graduale: pochi minuti con il Como, poi quasi tutta la gara con l’Eintracht, infine 90 minuti pieni contro Bologna e con la nazionale. È il segnale che Lobo è finalmente pronto a riprendersi il centro del sistema azzurro.

Il Napoli non trova la via del gol da tre partite, e l’assenza di De Bruyne ha spento molte delle idee offensive. Ora servirà il miglior Lobotka per rimettere ordine, gestire i ritmi e diventare il punto di riferimento del gruppo. Conte chiede una risposta forte dai senatori e sa che senza il suo regista tutto diventa più complicato.

Factory della Comunicazione