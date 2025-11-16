Adnkronos News

Italia-Norvegia, oggi qualificazioni Mondiali 2026 – La diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – L’Italia affronta la Norvegia oggi domenica 16 novembre a Milano nel match per l’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Gli azzurri hanno 18 punti, la Norvegia guida la classifica a quota 21 con una differenza reti nettamente migliore. L’Italia dovrebbe vincere 9-0 per conquistare il primo posto e la qualificazione diretta ai Mondiali. Il secondo posto costringe invece a giocare i playoff. 

Factory della Comunicazione

 

Il sorteggio degli accoppiamenti dei playoff è in programma giovedì 21 novembre alle 13 a Zurigo. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Schianto mortale sulla Statale 73 in Val di Chiana, vittima un ragazzo di 22 anni di…

Adnkronos News

Enrica Bonaccorti e la malattia: “Pensavo di morire subito, ora torno a…

Adnkronos News

Atp Finals, Alcaraz incontra Fognini prima della finale con Sinner. La battuta…

Adnkronos News

Atp Finals, oggi la finalissima Sinner-Alcaraz – Il match in diretta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.