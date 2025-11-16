Italia/Norvegia: le probabili formazioni in scena a San Siro

L’appuntamento con la Norvegia di Haaland è per questa sera a San Siro. L’Italia di Rino Gattuso è attesa dall’ ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali. Il Corriere dello Sport anticipa le possibili scelte del c.t., che adotterà il sistema di gioco 3-5-2. Davanti a Donnarumma ci saranno Di Lorenzo, Mancini e Bastoni. Centrocampo folto con Dimarco e Politano sulle fasce, poi spazio a Barella, Locatelli e Frattesi. Coppia d’attacco formata da Pio Esposito e Retegui. La Norvegia scenderà in campo con il 4-3-3: Nyland tra i pali, linea difensiva a quattro composta da Ryerson, Ajer, Heggem e Moller. A centrocampo Berg, Berge e Thorsby. Tridente offensivo composto da Sorloth, Haaland e Nusa.

