Italia-Norvegia: le formazioni ufficiali per l’ultima possibilità di accedere direttamente ai Mondiali

Stasera gli Azzurri tornano in campo per una sfida cruciale: contro la Norvegia, l’Italia ha l’opportunità di riscattarsi dopo un momento delicato. Il match assume un peso strategico non solo per la classifica, ma anche per il morale: i nordici, galvanizzati da prestazioni recenti, rappresentano un avversario temibile, con talento e concretezza davanti.
Tra le fila della Norvegia spiccano nomi pesanti, capaci di incidere con azioni decisive, mentre l’Italia dovrà dimostrare di aver metabolizzato le sue difficoltà e di poter mettere in campo una compattezza nuova. Dal canto suo, il ct azzurro punta su una formazione che sappia bilanciare qualità tecnica e aggressività, per non lasciare spazio agli scandinavi nei momenti chiave.
La posta in palio sappiamo qual è.
La strada per arrivarci non è delle più facili, per usare un eufemismo.
La partita di stasera è più per acquistare forza e consapevolezza in vista del futuro.
FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-NORVEGIA:
Italia (3-5-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disposizione:Vicario, Carnesecchi, Bellanova, Buongiorno, Gabbia, Cambiaso, Ricci, Cristante, Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni. CT: Gennaro Gattuso.
Norvegia (4-4-2) – Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Tangvk, Ostigard, Bjorkan, Pedersen, Langas, Thorsby, Arnstad, Aasgaard, Schjelderup, Larsen, Bobb. CT: Stale Solbakken.