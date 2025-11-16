Adnkronos News

Israele: “Non ci sarà uno stato palestinese, Idf controllerà aree strategiche”

(Adnkronos) – “Israele non accetterà la creazione di uno stato del terrore palestinese nel cuore della terra di Israele, a una distanza infinitesimale dai suoi centri abitati”. E’ quanto ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar, alla vigilia dell’atteso voto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su una risoluzione sul piano di Donald Trump per la Striscia di Gaza. 

“La politica di Israele è chiara: non ci sarà uno stato palestinese”, ha insistito via X anche il ministro della Difesa, Israel Katz, aggiungendo che le forze israeliane (Idf) resteranno nelle zone considerate strategiche. “Le Idf resteranno sul Monte Hermon e nella ‘zona di sicurezza’”, ha aggiunto, ripetendo che “Gaza sarà smilitarizzata fino all’ultimo tunnel” e insistendo sul disarmo di Hamas.  

