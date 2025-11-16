Interventi radicali sul mercato. Il Napoli non molla

Dal confronto tra Conte e Adl si è parlato anche di mercato, e l’idea sembra una: c’è ancora la volontà di vittoria dello scudetto. Perché tra tutte le voci possibili e immaginabili sul possibile futuro del Napoli, sembra invece sicuro che la società farà un notevole sforzo anche durante il calciomercato di gennaio. Il Mattino scrive quanto segue sul mercato del Napoli: “Il ds Manna, su precise indicazioni di Conte e De Laurentiis, si sta già muovendo perché appena ci sarà l’apertura dovrà avere concluso almeno un paio di operazioni a centrocampo. Budget importante: almeno 50 milioni di euro pronti per essere spesi. E poco importa se l’ultimo bilancio, quello chiuso al 30 giugno, avrà una perdita di almeno 30 milioni. Non è il momento dell’austerity e la società si prepara ad interventi radicali”

Factory della Comunicazione