Infortunio Anguissa, la chiave di tutto potrebbe essere Gilmour

Il Napoli dovrà fare a meno di Anguissa per almeno due mesi e più, ma al suo posto potrebbe giocare, appena ripreso dal problema fisico che lo ha fermato qualche settimana fa, Billy Gilmour. Il Corriere dello Sport scrive: “In realtà, però, la prima scelta possibile, probabile, può essere quella di Gilmour. Una soluzione a medio-lungo termine, però, dato che Billy è reduce da un problema fisico che lo aveva costretto a saltare le ultime partite e anche la nazionale. Ma l’ex Brighton, quando pienamente ristabilito, può essere anche l’alter ego di Anguissa. Lo era fino allo scorso anno quando prese proprio il suo posto nel momento clou della stagione. Dopo aver giocato come play al posto di Lobotka, Billy fu scelto da Conte – proprio alla vigilia della partita contro l’Inter al Maradona decisa dal pari di Billing – come regista aggiunto accanto a Stani e con McTominay a completare il reparto. Gilmour ricoprì quel ruolo a suo modo diventando non solo faro complementare per lo sviluppo della manovra ma anche prezioso uomo tra le linee, meno d’inserimento e più di raccordo e costruzione rispetto all’infortunato Zambo. Una serie di partite di spessore, qualche assist e giocate utili alla squadra in una fase di profonda trasformazione collettiva avviandosi al quarto scudetto. Gilmour si prenota già da ora per un posto tra i titolari, prima però bisognerà valutare le sue condizioni che sono da monitorare costantemente in vista del rientro in campo contro l’Atalanta. Insomma, alla ripresa, dopo il 4-1-4-1 e il ritorno al 4-3-3, ora per Conte l’ennesima nuova sfida”.

