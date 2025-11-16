NewsCalcioNapoli

Il valore della difesa: perché il Napoli resta tra le squadre più solide d’Europa

By Emanuela Menna
Nel calcio italiano la solidità difensiva è spesso la chiave per vincere, e i numeri del Napoli lo confermano anche in un campionato equilibrato come quello attuale: i gol subiti sono in linea con quelli delle principali rivali. Le difficoltà europee non cancellano però una tradizione recente costruita su due scudetti vinti proprio grazie a una retroguardia affidabile.

Guardando agli ultimi cinque anni nei top club europei, il Napoli è terzo per media gol subiti (0,88), appena dietro Real Madrid e Inter, e davanti a City e Juventus. Un dato che testimonia la continuità del lavoro svolto da tecnici diversi — da Gattuso a Spalletti, fino a Conte — tutti molto attenti alla fase difensiva.

Se l’attacco accende la fantasia dei tifosi, è la capacità di subire poco che consolida le ambizioni di vittoria: un principio che il Napoli ha interpretato meglio di quasi tutti in Europa.

Fonte: Il Mattino

