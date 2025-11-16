ApprofondimentoInstagram PostsNapoli

Il “nuovo lungomare”: tradizione, innovazione…anima!

By Ludovica Raja
0

Il lungomare Caracciolo non è soltanto una strada che “ti porta” a mare, ma è un palcoscenico naturale dove la città di Napoli mostra la sua anima più autentica. Passeggiare lungo questo tratto di costa significa immergersi in un mosaico di bellezza, storia e vita quotidiana che si intrecciano in un equilibrio unico. Dal Castel dell’Ovo fino a Mergellina, lo sguardo si apre su uno dei panorami più celebri al mondo. Il Vesuvio domina l’orizzonte, mentre le isole di Capri, Ischia e Procida sembrano galleggiare come gemme preziose nel golfo. Al tramonto, i colori del cielo si fondono con quelli del mare, regalando uno spettacolo che ogni giorno si rinnova e che non smette mai di sorprendere. Il lungomare Caracciolo è anche il cuore pulsante della socialità napoletana. Famiglie, sportivi, turisti e artisti di strada si incrociano in un flusso continuo di energia. È qui che si respira la vitalità della città: bambini che giocano, ciclisti che sfrecciano, coppie che passeggiano mano nella mano. Ogni angolo racconta una storia di convivialità e appartenenza. Il lungomare oggi è al centro di un grande progetto di restyling che cambierà radicalmente il volto della passeggiata più iconica della città. I lavori, iniziati nel 2023, proseguiranno fino al 2026 e puntano a rendere l’area più moderna, sicura e accogliente. Napoli si prepara a vivere una trasformazione storica del suo waterfront. Questa strada, insieme ai tratti di via Partenope e via Nazario Sauro, è interessato da un maxi-cantiere da 13 milioni di euro che ridisegnerà la passeggiata con materiali pregiati e nuove soluzioni urbanistiche.
Basoli di pietra lavica etnea e inserti bianchi di Trani sostituiranno i tradizionali basoli vesuviani, ormai non più disponibili. I marciapiedi saranno ampliati per dare più spazio ai pedoni e meno alle automobili. Ci sarà una nuova pista ciclabile con un percorso dedicato che sia affiancherà alla carreggiata. Troveremo anche spazi verdi, panchine, aree di sosta e relax per cittadini e turisti. Sia l’illuminazione che l’arredamento urbano saranno modernizzati lungo l’intera area per renderla più sicura e vivibile. Il cantiere, aperto nell’estate 2023, sarebbe dovuto finire nel 2025, ma i lavori sono stati prorogati. La consegna definitiva e ora prevista per l’autunno 2026. Nonostante i ritardi, l’obiettivo è chiaro: restituire a Napoli un lungomare degno della sua fama internazionale. Il prodotto finale unirà tradizione e innovazione, con materiali che richiamano la storia mediterranea e soluzioni moderne per la mobilità sostenibile. Il lungomare Caracciolo, cornice di eventi sportivi e culturali, diventerà così un simbolo di rinascita urbana, pronto ad accogliere cittadini e turisti con un volto rinnovato e più funzionale. C’è da dire che, nonostante gli interminabili cantieri, non ha mai perso la sua splendida magia, anzi…Di sicuro, dopo i lavori, splenderà ancor più più di prima.

Ludovica Raja

