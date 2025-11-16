Gp Valencia, Bezzecchi vince ultimo appuntamento mondiale

(Adnkronos) –

Va ad uno strepitoso Marco Bezzecchi il successo nell’ultimo appuntamento dell’anno per la MotoGp, nel Gp di Valencia. Il poleman si impone in Spagna su Raul Fernandez, per la doppietta Aprilia, e Fabio Di Giannantonio che beffa nel finale Pedro Acosta che chiude ai piedi del podio. Quinto posto per Aldeguer seguito da Alex Marquez, sesto. Ritirato per Pecco Bagnaia al primo giro per un contatto con Zarco che è stato penalizzato con un long lap. Out anche Morbidelli, Ogura e Martin. In settima posizione si piazza Marini, seguito da Binder, Miller e Bastianini che chiude la top ten.

Termina con l’appuntamento di Valencia il Mondiale di MotoGp con Marc Marquez che nonostante l’infortunio e la chiusura anticipata della stagione ha dominato il mondiale 2025 vincendo il titolo con 5 weekend d’anticipo con 545 punti. Sul podio anche suo fratello Alex Marquez con 467 punti e Marco Bezzecchi con 353, protagonisti di due grandissime stagioni rispettivamente con la Ducati Gresini e l’Aprilia. Bezzecchi con il trionfo a Valencia arriva alla sesta vittoria in top-class, la terza quest’anno. Quarto posto finale per Pedro Acosta, che ha scavalcato Bagnaia nell’ultimo Gp dell’anno, grazie alla quarta posizione dello spagnolo a Valencia e la caduta dell’italiano. La MotoGp torna martedì per una giornata di test ufficiali sempre a Valencia.

