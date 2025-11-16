Gilmour non è al meglio e per l’Atalanta, ecco il macedone

Gilmour, però, viene da un problema muscolare e non è detto possa recuperare per l’Atalanta. Così, oggi, il candidato numero uno per sabato prossimo resta Elmas, che Conte ha utilizzato tanto in queste ultime partite. Da regista quando si è fermato Gilmour dopo Lobotka, ma anche da esterno alto offensivo, ruolo che Eljif ricopriva nel Napoli di Spalletti, quello del terzo scudetto. La mezzala, però, è il ruolo che Elmas predilige ed è lì che ora potrà mettere in mostra le sue qualità. Di corsa, resistenza e talento. Elmas è un trequartista moderno, abile nell’uno contro uno e nell’inserimento. Più offensivo, certo, ma predisposto al sacrificio di squadra. E senza Anguissa, tutti dovranno fare qualcosa in più. Per permettere al Napoli di puntare ancora in alto. Fonte: Gazzetta
Gilmour, però, viene da un problema muscolare e non è detto possa recuperare per l’Atalanta. Così, oggi, il candidato numero uno per sabato prossimo resta Elmas, che Conte ha utilizzato tanto in queste ultime partite. Da regista quando si è fermato Gilmour dopo Lobotka, ma anche da esterno alto offensivo, ruolo che Eljif ricopriva nel Napoli di Spalletti, quello del terzo scudetto. La mezzala, però, è il ruolo che Elmas predilige ed è lì che ora potrà mettere in mostra le sue qualità. Di corsa, resistenza e talento. Elmas è un trequartista moderno, abile nell’uno contro uno e nell’inserimento. Più offensivo, certo, ma predisposto al sacrificio di squadra. E senza Anguissa, tutti dovranno fare qualcosa in più. Per permettere al Napoli di puntare ancora in alto. Fonte: Gazzetta