Gianluca Pagliuca a Dribbling: “Conte? Penso che completi quest’anno al Napoli”

Queste le parole dell'ex portiere Gianluca Pagliuca

By Sara Di Fenza
L’ex portiere del Bologna, dell’Inter e della Nazionale Italiana, Gianluca Pagliuca, ha rilasciato una intervista a Rai 2, nel corso del programma “Dribbling”, parlando, tra le altre cose di Antonio Conte e della situazione attuale in casa Napoli.

Ecco le sue parole:

“Contro il Bologna non mi sembrava una squadra di Conte. Lo conosco bene, penso abbia voluto un po’ smuovere le cose (con le dichiarazioni, n.d.r.). Il Napoli non mi è piaciuto a Bologna. Stando alle parole di De Laurentiis penso che quest’anno Conte lo completi a Napoli, non penso cambi per una partita. Il Napoli è secondo, d’altronde, pur se dietro a Inter e Roma”.

