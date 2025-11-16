NewsCalcioIn Evidenza

Gattuso a Rai Sport: “Chiediamo scusa ai tifosi”

By Giovanni Esposito
A margine di Italia-Norvegia, il CT dell’Italia, Gennaro Gattuso, ha analizzato la sconfitta. Di seguito le sue parole.

“Chiedo scusa ai nostri tifosi. Il 4-1 è un risultato pesante. Peccato perchè arriva dopo un primo tempo molto buono, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo tempo, ci lecchiamo le ferita e complimenti a loro. Dobbiamo ripartire dal primo tempo che abbiamo fatto, si è fatta valere la squadra ma nel secondo tempo abbiamo fatto tantissima fatica“.

“Cosa è mancato? Nel secondo tempo siamo stati più distanti, nel primo tempo eravamo più compatti. Abbiamo dato campo a loro, nel primo tempo non hanno avuto campo. La partita è stata questa“.

“Dobbiamo migliorare, la partita è cambiato quando hanno fatto il primo tiro in porta nel secondo tempo e ci siamo impauriti“.

