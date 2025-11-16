Frattesi chiede più spazio, il Napoli osserva e aspetta

Uno degli elementi su cui potrebbe puntare il Napoli nel prossimo mercato invernale di riparazione, potrebbe essere quello di Davide Frattesi. Il Corriere dello Sport scrive: “I ritorni di fiamma – oltre a nomi nuovi da non escludere – portano anche ad altre piste di Serie A che il Napoli aveva già seguito in tempi non sospetti. Una è sicuramente quella che porta a Frattesi, ormai dietro nelle gerarchie di Chivu, con la concorrenza di Sucic e adesso anche di Zielinski. Da tempo ormai Frattesi chiede maggiore spazio e considerazione da parte dell’Inter e in vista del mercato gennaio il problema verosimilmente si riproporrà. Ovviamente anche in questo caso andrebbero affrontate nuovamente le linee generali del trasferimento, dall’eventuale formula al prezzo”.

