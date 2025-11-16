Senza categoriaCalcioNapoli

Elmas chiamato agli straordinari, attacco da ritrovare

By Sara Di Fenza
Con Gilmour non ancora pronto e Anguissa ai box, toccherà quasi certamente a Elmas prendersi il posto in mezzo al campo. Nelle ultime settimane il macedone è scalato nelle preferenze di Conte: regista di emergenza col Como, titolare con Lecce, Eintracht e Bologna, con prove però altalenanti.
Il Napoli ha bisogno della sua creatività per sopperire alle assenze, e il suo ruolo sarà fondamentale insieme agli esterni Politano e Neres. McTominay è pronto a buttarsi dentro per supportare Hojlund, mentre la difesa dovrà rialzarsi dopo la brutta serata di Bologna: Rrahmani e Buongiorno restano comunque la coppia più affidabile.
La squadra deve ritrovare gol, ordine e certezze: solo così potrà cancellare giorni difficili e impedire che la crisi prenda davvero forma.

