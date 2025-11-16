NewsCalcioRassegna Stampa

Ecco le caratteristiche dei prossimi probabili arrivi in azzurro

Il mercato invernale non tarderà molto ad arrivare, e da lì i possibili arrivi dovranno avere delle caratteristiche specifiche. Il Corriere dello Sport scrive: “A volte ritornano, soprattutto a gennaio quando l’estate non è ancora del tutto lontana. Il Napoli torna a rileggere l’ultima lista per rinforzarsi a centrocampo, reparto improvvisamente fragile dopo gli infortuni di De Bruyne e di Anguissa, entrambi di rientro solo nel 2026. Servono volti nuovi e bisogna muoversi oggi per domani. Il ds Manna ha chiaro l’obiettivo: individuare un giocatore con caratteristiche specifiche e l’età giusta, ancor meglio se 2003 o anche più piccolo. Vorrebbe dire, infatti, essere considerato Under per la Serie A e non occupare posti in lista, dove presto bisognerà riaccogliere Lukaku”.

