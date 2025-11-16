Adnkronos News

Domenica In, Sonia Bruganelli: “Vorrei ripartire dall’inizio come madre”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Vorrei rifare una sola cosa. Vorrei ricominciare dall’inizio il mio essere madre, vorrei avere un’opportunità diversa, partire normalmente. Credo che sarei una madre meravigliosa”. Sonia Bruganelli si commuove a Domenica In nell’intervista nella puntata di oggi condotta da Mara Venier. 

Factory della Comunicazione

“Ora lo so e lo sanno anche i miei figli, avevo paura che non lo sapessero. Forse la separazione” da Paolo Bonolis “si è verificata anche perché avevo bisogno di essere in un certo modo. La nostra storia, nel corso degli anni, ci aveva portato ad essere molto diversi. Oggi, siamo un padre e una madre molto migliori”, dice la produttrice, che nella lunga chiacchierata analizza passaggi meno noti della propria vita, lontani dai riflettori. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sgarbi a Domenica In: “Mi sposo con chi mi ha dato forza nelle…

Adnkronos News

Mattarella: “Guerra di aggressione è un crimine”

Adnkronos News

Gp Valencia, Bezzecchi vince ultimo appuntamento mondiale

Adnkronos News

Roma, 27enne precipitato da b&b: per gip “indizi non sufficienti per misura…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.