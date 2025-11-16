Conte torna a Napoli e prepara la svolta: richieste chiare su lavoro e mercato

Il Napoli continua ad allenarsi a ranghi ridotti con Stellini, mentre Conte è pronto a rientrare dopo una settimana a Torino per ricaricare le idee. Da domani riprenderà in mano il gruppo con due punti precisi da affrontare con la società. Il primo è un richiamo sull’eccesso di critiche piovute negli ultimi giorni sul suo metodo di lavoro, lo stesso che lo scorso anno ha portato allo scudetto. Il secondo tema è il mercato: con gli infortuni di De Bruyne e Anguissa, serviranno rinforzi di livello già a gennaio. Su questo Conte e De Laurentiis sono allineati, entrambi consapevoli che l’estate non ha portato gli uomini giusti. L’obiettivo comune è rilanciare la stagione e ricominciare con basi più solide.

