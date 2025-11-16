NewsCalcioNapoli

Conte torna a Napoli e prepara la svolta: richieste chiare su lavoro e mercato

By Emanuela Menna
0

Il Napoli continua ad allenarsi a ranghi ridotti con Stellini, mentre Conte è pronto a rientrare dopo una settimana a Torino per ricaricare le idee. Da domani riprenderà in mano il gruppo con due punti precisi da affrontare con la società. Il primo è un richiamo sull’eccesso di critiche piovute negli ultimi giorni sul suo metodo di lavoro, lo stesso che lo scorso anno ha portato allo scudetto. Il secondo tema è il mercato: con gli infortuni di De Bruyne e Anguissa, serviranno rinforzi di livello già a gennaio. Su questo Conte e De Laurentiis sono allineati, entrambi consapevoli che l’estate non ha portato gli uomini giusti. L’obiettivo comune è rilanciare la stagione e ricominciare con basi più solide.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Briatore: “Elkann ama la Juve, ma oggi la scena la dominano Inter e Napoli”

News

Moggi difende Conte: “Classifica buona, serve alzare il livello. Le polemiche?…

News

Porzio sprona il Napoli: “Unità e dialogo per uscire dal momento difficile”

News

Napoli a ranghi ridotti: Stellini sperimenta e scopre nuove risorse

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.