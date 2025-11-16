Con l’assenza del camerunense le soluzioni sono due senza dimenticare Vergara

Due, almeno sulla carta. Poi è possibile aspettarsi anche delle sorprese, se Antonio Conte troverà formule nuove fin qui inesplorate (vedi Vergara). Ma intanto Billy Gilmour e Eljif Elmas sono gli uomini che dovranno cambiare il Napoli. E cercare di ridurre al minimo la nostalgia di Anguissa. Una assenza che cambia gli equilibri anche interni, per la forte leadership che il centrocampista camerunese ha all’interno dello spogliatoio. E poi per quello che sa dare in campo, specie da quando è arrivato Conte in panchina: sei reti nello scorso campionato, record personale; e già quattro in questo. Ma appena il primato ha iniziato a vacillare, ecco l’imprevisto. E appuntamento, se tutto andrà bene, tra almeno due mesi. Fonte: Gazzetta

