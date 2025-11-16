Ci sono infortuni che fanno più male degli altri

Gli infortuni in casa Napoli ormai sono all’ordine del giorno, ma ci sono quelli che pesano più degli altri, come ad esempio Anguissa, che dovrà stare fermo almeno dieci settimane. La Gazzetta dello Sport scrive: “In altre circostanze, si potrebbe pure parlare di grande occasione. Per i giocatori prima di tutto. E poi anche per la società, che comunque potrebbe vedere valorizzato ulteriormente il proprio patrimonio, tecnico ed economico. Ma siccome a Napoli sono mesi che la situazione è di emergenza, ogni tentativo di guardare al bicchiere mezzo pieno appare complesso. E poi, a uno come Frank Zambo Anguissa non si rinuncia mai, nemmeno quando si decide di concedergli un turno di riposo come accaduto contro il Pisa, quando poi Conte fu “costretto” dalla difficoltà della partita a mandarlo in campo nella ripresa. Ecco, ci sono infortuni che fanno più male di altri e quello di Anguissa è sicuramente un macigno pesantissimo sulle ambizioni di alta classifica del Napoli, che in estate non è riuscito a trovare sul mercato un vero alter ego del camerunese e che da mesi già lavorava per arrivare sul mercato per arrivare a un nuovo innesto. Ora, però, la soluzione va trovata in casa, almeno fino a gennaio”.

