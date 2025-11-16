Chi arriva a gennaio, in Champions giocherà…poi!

Intervenire sul mercato soprattutto per il campionato. In Champions, infatti, gli eventuali acquisti potranno essere inseriti solo dopo questa prima lunga fase. Scrive il Cds: “Il mercato invernale aprirà il 2 gennaio e si concluderà il 2 febbraio. Il Napoli potrebbe accogliere volti nuovi, dunque, quando la fase campionato di Champions sarà ancora nel vivo con gli ultimi due appuntamenti: il 20 gennaio trasferta contro il Copenhagen e il 28 super sfida al Maradona contro il Chelsea per l’ultima giornata. Da regolamento, però, nessun nuovo acquisto potrà essere inserito in lista prima della fine della fase campionato. Nessuna possibilità di modifiche neppure in caso di cessioni di giocatori già in lista. Solo dopo, e prima della fase a eliminazione diretta (compresi gli eventuali spareggi), i club potranno registrare un massimo di tre nuovi giocatori (anche se hanno già giocato competizioni Uefa con altri club quest’anno) entro mezzanotte del 5 febbraio. Vale lo stesso discorso anche per Lukaku. Il rientro è previsto per dicembre ma in Champions potrà, nel caso, entrare in lista solo alla fine della fase campionato. Per la Serie A, invece, l’elenco può essere sempre modificato. Ragion per cui, Big Rom, appena tornerà disponibile potrà subito essere inserito”

Factory della Comunicazione