NewsCalcioRassegna Stampa

CdS Campania – C’E’ SOLO ELMAS”. Conte cambia il centrocampo

By Giuseppe Sacco
0

Napoli la chiave è Elmas

 

Factory della Comunicazione

 

 

De Bruyne e Anguissa out e Gilmour ancora in dubbio: per la sfida con l’Atalanta il jolly è primo candidato al ruolo di interno destro

 

Elmas è già pronto, gioca ovunque e non avrebbe problemi a ricoprire – già sabato prossimo – il ruolo di Zambo, ovvero quello di mezzala destra con capacità non solo d’inserimento ma anche di dialogo costante con il resto della squadra attraverso il classico palleggio. Per Conte è una soluzione valida già proposta col Pisa, il 22 settembre, quando Anguissa restò fuori – con Lobotka – dopo aver giocato pochi giorni prima all’Etihad contro il City in Champions. Ma Elmas è molto più di un centrocampista. Può ricoprire ogni posizione e non è un caso che, prima della sosta, Conte lo abbia scelto per altri due ruoli. Prima come play – quando col Como s’era fatto male Gilmour che era partito titolare – e poi esterno a sinistra contro l’Eintracht e, poi, anche a Bologna. Insomma, dove c’è bisogno, Elmas si propone. Con qualità tutte sue, un calcio fluido, dinamico, tanti tocchi, volontà e generosità e quell’empatia tattica con la squadra da accrescere nelle prossime partite. Ci sarà sicuramente occasione per rivederlo quanto prima perché gli impegni, dalla Dea in poi, saranno davvero tanti. 

 

Fonte: CdS

 

 

 

 

Potrebbe piacerti anche
News

Mazzarri: “Tutti hanno sempre fatto un gran numero di gol sotto la mia…

News

Gilmour non è al meglio e per l’Atalanta, ecco il macedone

X

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive nazionali del 16…

News

Viviano: “Caprile è diventato il mio portiere preferito”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.