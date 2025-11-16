CdS Campania – C’E’ SOLO ELMAS”. Conte cambia il centrocampo

Napoli la chiave è Elmas

Factory della Comunicazione

De Bruyne e Anguissa out e Gilmour ancora in dubbio: per la sfida con l’Atalanta il jolly è primo candidato al ruolo di interno destro

Elmas è già pronto, gioca ovunque e non avrebbe problemi a ricoprire – già sabato prossimo – il ruolo di Zambo, ovvero quello di mezzala destra con capacità non solo d’inserimento ma anche di dialogo costante con il resto della squadra attraverso il classico palleggio. Per Conte è una soluzione valida già proposta col Pisa, il 22 settembre, quando Anguissa restò fuori – con Lobotka – dopo aver giocato pochi giorni prima all’Etihad contro il City in Champions. Ma Elmas è molto più di un centrocampista. Può ricoprire ogni posizione e non è un caso che, prima della sosta, Conte lo abbia scelto per altri due ruoli. Prima come play – quando col Como s’era fatto male Gilmour che era partito titolare – e poi esterno a sinistra contro l’Eintracht e, poi, anche a Bologna. Insomma, dove c’è bisogno, Elmas si propone. Con qualità tutte sue, un calcio fluido, dinamico, tanti tocchi, volontà e generosità e quell’empatia tattica con la squadra da accrescere nelle prossime partite. Ci sarà sicuramente occasione per rivederlo quanto prima perché gli impegni, dalla Dea in poi, saranno davvero tanti.

Fonte: CdS