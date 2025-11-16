NewsCalcioNapoli

Calzona: “Anno difficile per il Napoli? Non sono d’accordo”

By Giovanni Esposito
Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, ha parlato del Napoli nel corso di un’intervista rilasciata a “La Repubblica”. Di seguito le sue parole.

“Non sono d’accordo. Intorno al Napoli ci sono troppe polemiche inutili, era in testa alla classifica da solo fino a una partita fa. Non le capisco tutte queste critiche e aspetterei a paragonare questa stagione a quella di due anni fa, la mia, in cui ci furono delle complicazioni diverse. Gli azzurri sono ancora da scudetto”.

Aurelio De Laurentiis si è lamentato per i tanti infortuni nelle Nazionali e suggerisce di cambiare i calendari. Lei che ne pensa? “Sono d’accordo, si gioca troppo, e con l’aggiunta della Nations è un massacro, il rischio infortuni è altissimo. Trovare uno spazio solo per le Nazionali è un bella idea, meglio se in primavera”.

