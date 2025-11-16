NewsCalcioNapoli

Briatore: “Elkann ama la Juve, ma oggi la scena la dominano Inter e Napoli”

By Emanuela Menna
Nella sua intervista al Corriere dello Sport, Flavio Briatore affronta vari argomenti legati alla Formula 1, ma non manca di parlare anche della Juventus. Ecco un estratto dell’intervista:

Secondo te Elkann ama realmente la Juve o in fondo la subisce?
“Credo di sì: che la ami. È un tipo distaccato, forse anche timido, ma la Juve e la Ferrari sono parte della storia della sua famiglia. Non escludo che sia maggiormente interessato alla Ferrari, al motorsport. Ma è una questione di formazione, di gusto personale”.

La Juve è alla terza rivoluzione non solo tecnica negli ultimi tre anni.
“Non va bene. La stabilità è troppo importante. Hanno preso della gente sbagliata, ma allora serve uno studio più approfondito all’origine. Tutti criticano Andrea Agnelli ma con lui si sono ottenuti risultati eccezionali. Ai tempi di Giraudo e Moggi eravamo fortissimi. Era Juve e Milan, oggi è Inter e Napoli”.

