Ballando con le stelle, il messaggio di Andrea Delogu dopo il ritorno

“Non riesco a trovare nessuna parola più giusta di amore. Grazie, ne sono circondata. Ne siamo circondati”. Andrea Delogu si esprime così sui social dopo il commovente ritorno a Ballando con le stelle. La conduttrice è tornata nello show del sabato sera di Raiuno dopo la tragica morte del fratello Evan, 18 anni, scomparso a fine ottobre in un incidente con la moto. Delogu, assente per 2 puntate, è rientrata esibendosi in un valzer con il maestro Nikita Perotti. L’esibizione, al di là dei voti e dei punteggi ottenuti, ha colpito profondamente la giuria, il pubblico e tutto il cast della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

“Grazie. Non solo per oggi, ma per tutto”, scrive Delogu già nel cuore della notte, al termine della trasmissione che si è chiusa ben oltre l’1. Oggi, la conduttrice di La porta magica pubblica altri post. “Grazie ai colleghi meravigliosi, alla giuria, a Milly, Alberto, Ema e tutte le persone che fanno parte di questo programma. Sono fortunata ad essere qui”, il messaggio che Delogu. Vi amo, a domani con “La porta Magica” e poi a sabato in pista con non ho capito cosa ma lo scopro appena Nikita si sveglierà”, aggiunge oggi.

Delogu è scesa in pista dopo la messa in onda della clip che abitualmente precede la prova di ogni concorrente. “Non c’è nulla da aggiungere perché lui è un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso. Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello davanti alla telecamera, è successo… chi non l’ha provato spero non lo provi davvero perché può solo immaginare… chi lo ha provato sa di cosa sto parlando”, le parole commosse di Delogu.

“La mia vita è finita con quella telefonata – ha raccontato ancora – ora ne è iniziata un’altra. Il mondo è crollato, ma devo andare avanti”. “Questo lutto deve diventare privato, e questo dolore voglio viverlo da sola”.

