Allarme rientrato: Napoli appeso agli attaccanti

By Sara Di Fenza
Per qualche ora i tifosi del Napoli – e probabilmente anche Antonio Conte – hanno trattenuto il fiato. Rasmus Hojlund, annunciato titolare con la Danimarca, non figurava nemmeno tra le riserve al momento della consegna delle formazioni. In un periodo in cui la sfortuna sembra accanirsi sul club, il timore è stato inevitabile.
Fortunatamente si è trattato solo di una lieve sindrome influenzale, motivo per cui l’attaccante è stato lasciato a riposo nel match contro la Bielorussia. Il centravanti dovrebbe tornare in campo martedì nella sfida con la Scozia di Scott McTominay, suo amico e compagno di squadra a Napoli: entrambi rientreranno insieme in Italia e saranno le armi principali per affrontare il mese più complicato della stagione.
Intanto, a Castel Volturno si prepara il ritorno di Conte dopo il permesso ottenuto in seguito alla trasferta di Bologna. L’allenatore ritroverà l’intero gruppo azzurro e insieme si dovrà provare a uscire dal vortice negativo che ha travolto la squadra.

