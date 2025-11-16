All’ “Academy Alessandro Sacco” e Radio Ibr Scampia il Premio “San Giustino Russolillo” alla XI/a edizione

Factory della Comunicazione

Il premio si riferisce a San Giustino Russolillo, sacerdote napoletano e fondatore dei Vocazionisti, nato e morto a Napoli nel quartiere di Pianura. La sua vita è stata dedicata alla promozione delle vocazioni sacerdotali e religiose, fondando le congregazioni dei Padri e delle Suore Vocazionisti per aiutare i giovani poveri a intraprendere il cammino del sacerdozio e della santità . La sua opera iniziò nella parrocchia di San Giorgio Martire a Pianura, dove divenne parroco nel 1920, e continuò per tutta la vita.

L’elenco dei premiati

1. PREMIO ALLE POLITICHE SOCIALI

ACADEMY ALESSANDRO SACCO

2. PREMIO ALLA MEMORIA

FRANCESCO PIO MAIMONE

VITTIMA INNOCENTE DELLA CRIMINALITA’

3. PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL SANTO A MARIA

COSTANTINO

4. PREMIO ALLE POLITICHE SOCIALI

RADIO IBR SCAMPIA

5. Premio per il sostegno e la crescita dei giovani.

S.E. Reverendissima

Mons. Carlo Villani – Vescovo

6. PREMIO PER L’IMPEGNO PROFUSO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO

GIUSTINO – ANNO 2025.PADRE RALALAONIRINA RIJASON JEAN CHRYSOSTOME

7. PREMIO PER IL GIORNALISMO

LETIZIA CAFIERO

8. PREMIO PER IL GIORNALISMO

GIANNI POLVERINO AMMINISTRATORE DELLA PAGINA FACEBOOK

PIANURA E DINTORNI

9. PREMIO PER LA CANZONE

FRANCO GRAZIANI

10. PREMIO PER LA CULTURA

ANNA MARIA GHEDINA

11. Premio per la Palestina

Associazione della Comunità Palestinese in Campania

Dott. Shafik Kurtam

12. PREMIO PER LA SOLIDARIETA’

ASSOCIAZIONE FIGLI IN FAMIGLIA

CARMELA MANCO

13. PREMIO PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL SANTO

PIETRO AFFINITO

14. PREMIO PER LA LEGALITA’

S.E. Il Prefetto Michele di Bari

15. PREMIO PROSSIMITA’

ALLA PARROCCHIA DI MARIA SS. DEL BUON RIMEDIO

NELLA PERSONA DEL SUO PARROCO DON ALESSANDRO GARGIULO

16. PREMIO PER IL TEATRO

LINO D’ANGIO’