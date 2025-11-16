Affari Tuoi si ferma di nuovo, stasera non va in onda: spazio alla Nazionale

(Adnkronos) –

Affari Tuoi si ferma di nuovo. Stasera, domenica 16 novembre, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino non andrà in onda. Il gioco dei pacchi subisce uno stop forzato a causa di un cambio di palinsesto. Questa sera, infatti, non andrà regolarmente in onda, al tradizionale orario, per dare spazio alla Nazionale.

La Nazionale azzurra affronta oggi la Norvegia – in diretta tv e streaming – a San Siro, nell’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, di scena la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico. La sfida tra Italia e Norvegia è in programma alle ore 20.45 su Rai 1.

Stefano De Martino e il ‘gioco dei pacchi’ tornano in onda già domani sera, lunedì 17 novembre, come si consueto alle 20:45 su Rai 1.

