A gennaio c’è il mercato, e il Napoli è pronto a intervenire

Il Napoli vuole invertire la tendenza dell’ultimo periodo che richiama solo negatività. Vuole cambiare la rotta e per farlo è pronto a intervenire sul mercato, ma prima deve necessariamente effettuare delle cessioni. L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, nello spazio riservato al calcio, scrive quanto segue sulle probabili uscite del Napoli in vista della sessione invernale del mercato: “Noa Lang e Lorenzo Lucca hanno poche chance ancora per non essere messi in lista di sbarco. E lo stesso vale per Neres e Marianucci. Gennaio è ancora lontanissimo, ma è già arrivato il tempo degli esami. Sei gare di campionato, due di Champions, la Coppa Italia e la trasferta a Riad”.

