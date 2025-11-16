6° giornata- Napoli-Inter 1-0
Floe Nielsen match-winner
CERCOLA- Al “Piccolo”, il Napoli Women centra la terza vittoria stagionale, la seconda tra le mura amiche.
La rete decisiva giunge al 37′ della ripresa con la solita danese Floe Nielsen con una conclusione centrale che buca Runarsdottir, su assist delle subentrata Pettenuzzo. Nei 5′ di recupero, l’Inter cerca di riacciuffare il match ma il napoli fa bottino pieno, salendo a quota 10 in classifica, mentre l’Inter di Piovani resta a sei punti.
Il prossimo impegno per le ragazze di Sassarini sarà in trasferta contro il neopromosso Genoa