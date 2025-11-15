Viviano: “Caprile è diventato il mio portiere preferito”

Nel podcast ‘Cose Scomode’, il talk di Aura Sport, l’ex portiere Emiliano Viviano ha però fatto una riflessione che riguarda una scelta fatta dal club nel corso della scorsa estate: quella di scegliere lo stesso Savic in luogo di un altro giocatore che sta facendo molto bene, ovvero Elia Caprile. Queste le sue parole: “Caprile è diventato il mio portiere preferito, mi fa impazzire: è fortissimo. La riflessione che mi sento di fare è: perché il Napoli ha deciso di cedere Caprile e di spendere più di 20 milioni di euro per Milinkovic-Savic? Conte non crede in Meret? Per me è inspiegabile” – spiega. Per poi aggiungere su quest’ultimo e sulla sua discesa nella considerazione che si ha di lui: “Meret ha vinto due scudetti in tre anni e ha contribuito tanto ai due successi”.

