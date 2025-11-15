Adnkronos News

The Voice Senior vince il prime time, 22,6% di share per Rai1

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con ‘The Voice Senior’ che ha totalizzato 3.297.000 telespettatori e il 22,6% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Tradimento’ che ha realizzato 2.000.000 telespettatori raggiungendo uno share del 14,6%. Terzo posto per Retequattro con ‘Quarto Grado’ che ha interessato 973.000 telespettatori (share del 7,6%). 

Factory della Comunicazione

Fuori dal podio il Nove con ‘Fratelli di Crozza’ ha ottenuto 961.000 telespettatori (share del 5,4%) mentre su La7 ‘Propaganda Live’ è stata seguita da 761.000 telespettatori (5,7% di share). Su Italia1 il programma ‘Le Iene presentano: Inside’ ha ottenuto 678.000 telespettatori e il 5,7% mentre su Tv8 ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ ha conquistato 606.000 telespettatori (3,2% di share) nel primo episodio e 708.000 telespettatori (4,6%) nel secondo. Su Rai3 ‘FarWest’ ha intercettato, invece, 397.000 telespettatori pari a uno share del 2,6%. Su Rai2 ‘Challengers’ è stato visto da 302.000 telespettatori (1,8% di share).  

Nell’access prime time su Rai1 ‘Cinque Minuti’ è stato seguito da 3.836.000 telespettatori (share del 20,2%) mentre ‘Affari Tuoi’ ha ottenuto 4.422.000 telespettatori (share del 22,2%). Su Canale5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ ha interessato 4.089.000 telespettatori (20,9% di share e ‘La Ruota della Fortuna’ è stata vista da 5.270.000 telespettatori (share del 26,5%). Nella fascia preserale Rai1 con ‘L’Eredità – La Sfida dei 7’ ha totalizzato 3.344.000 telespettatori (share del 23,8%) mentre ‘L’Eredità’ è salita a 4.588.000 telespettatori (share del 27,8%). Su Canale5, invece, il programma ‘Avanti il Primo’ è stato visto da 2.242.000 telespettatori (17,1% di share), mentre ‘Avanti un Altro’ ha interessato 2.987.000 telespettatori (19% di share).  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Regionali, Alberto Stefani: “Veneto sempre più forte. Meno burocrazia e lotta…

Adnkronos News

Atp Finals, oggi semifinale Alcaraz-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove…

Adnkronos News

Ex Ilva, la segretaria Cisl: “Molto preoccupati, serve forte intervento dello…

Adnkronos News

Caso Epstein, Trump si difende: “Non ne so niente, con lui pessimi…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.