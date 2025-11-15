Stadio Maradona, Abodi sollecita un’intesa: “Serve un cambio di passo”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi torna sul tema del rinnovamento degli impianti e dedica un passaggio importante anche al futuro dello stadio Diego Armando Maradona. Abodi sottolinea la necessità che Comune di Napoli e SSC Napoli trovino rapidamente una posizione condivisa: «La città deve arrivare a una scelta chiara e a un interesse comune», spiega.

Factory della Comunicazione

Secondo il ministro, l’attuale Maradona “appartiene più al passato che al futuro” e l’obiettivo è immaginare una nuova generazione di strutture moderne, accessibili e funzionali, senza però perdere il legame con la tradizione. Per farlo, però, serve “uno scatto di responsabilità”, sia politico sia gestionale, che permetta di allineare le priorità del club con quelle dell’amministrazione cittadina.

I tempi sono stretti: se Napoli vuole restare tra le sedi dei prossimi Europei, l’accordo dovrà essere definito nelle prossime settimane. Abodi ricorda infine che è già stato individuato un commissario dedicato, in attesa di completare l’iter amministrativo, per accelerare il percorso e rendere possibile l’ammodernamento dell’impianto.

Fonte: Il Mattino