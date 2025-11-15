NewsCalcioNapoli

Stadio Maradona, Abodi sollecita un’intesa: “Serve un cambio di passo”

Questo il pensiero del ministro dello Sport Andre Abodi sulla questione Stadio Maradona

By Guido Russo
Il ministro dello Sport Andrea Abodi torna sul tema del rinnovamento degli impianti e dedica un passaggio importante anche al futuro dello stadio Diego Armando Maradona. Abodi sottolinea la necessità che Comune di Napoli e SSC Napoli trovino rapidamente una posizione condivisa: «La città deve arrivare a una scelta chiara e a un interesse comune», spiega.

Secondo il ministro, l’attuale Maradona “appartiene più al passato che al futuro” e l’obiettivo è immaginare una nuova generazione di strutture moderne, accessibili e funzionali, senza però perdere il legame con la tradizione. Per farlo, però, serve “uno scatto di responsabilità”, sia politico sia gestionale, che permetta di allineare le priorità del club con quelle dell’amministrazione cittadina.

I tempi sono stretti: se Napoli vuole restare tra le sedi dei prossimi Europei, l’accordo dovrà essere definito nelle prossime settimane. Abodi ricorda infine che è già stato individuato un commissario dedicato, in attesa di completare l’iter amministrativo, per accelerare il percorso e rendere possibile l’ammodernamento dell’impianto.

Fonte: Il Mattino

