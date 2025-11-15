SSCN – Novità per i tifosi con disabilità: da lunedì 17 al via la nuova procedura di prenotazione biglietti

SSC Napoli comunica che, a partire da oggi, sarà possibile accedere alla nuova piattaforma per prenotare un posto allo Stadio Diego Armando Maradona per i tifosi con disabilità.



Tutte le novità sono descritte alla seguente pagina: Procedura di accredito per tifosi con disabilità



SSC Napoli informa che tutti i codici precedentemente rilasciati non saranno più validi. L’unica procedura da utilizzare sarà quella descritta a questo link.



Per il match Napoli vs Atalanta, una volta approvata la registrazione, sarà possibile prenotare il posto a partire dalle ore 14:00 di lunedì 17 novembre 2025.

