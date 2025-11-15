Adnkronos News

Sinner-De Minaur, oggi semifinale alle Atp Finals. Orario, precedenti e dove vederla in chiaro

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo per le semifinali delle Atp Finals. Oggi, sabato 15 novembre, il fuoriclasse azzurro sarà impegnato nel penultimo atto del Torneo dei maestri contro l’australiano Alex De Minaur, riuscito a qualificarsi in extremis nel girone che ha visto l’eliminazione di Lorenzo Musetti. Sinner ha vinto il suo gruppo e si è qualificato da primo, De Minaur da secondo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

Factory della Comunicazione

Sinner-De Minaur è in programma oggi, sabato 15 novembre, e il match inizierà non prima delle 14:30. Jannik ha vinto tutti i 12 precedenti contro l’australiano. 

Sinner-De Minaur sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Cinetek, come funziona la piattaforma streaming ‘anti-Netflix’ e senza…

Adnkronos News

Ballando con le stelle, stasera 15 novembre: le anticipazioni di oggi, torna Andrea…

Adnkronos News

Bolelli-Vavassori, oggi semifinale del doppio alle Atp Finals. Orario e dove vederla

Adnkronos News

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint a Valencia: orari e dove vederle in tv (in…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.