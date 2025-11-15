Senza categoriaCalcioIn Evidenza

Sindrome dell’infermeria affollata: Europa a pezzi

La sindrome dell’infermeria affollata non aleggia solo sulle zone di Napoli e dintorni. L’Europa intera se ne cade a pezzi. Lo dicono i numeri esorbitanti degli infortunati nei maggiori campionati continentali. Comanda la serie A, inutile dirlo, con quasi 90 giocatori ai box in questo preciso momento storico. Un dato, scrive Il Mattino, che se visto ad ampio spettro – ovvero allargandolo anche ai mesi scorsi – ci fa capire che più di qualcosa non va.

O meglio, non va più. Il dato è preoccupante perché come tutti sappiamo, dal 2020 sono state inserite le cinque sostituzioni che di fatto renderebbero meno faticose le partite di ogni calciatore.
Sì, ma fino a un certo punto. Perché se da una parte aumentano le sostituzioni, dall’altra aumentano le partite. In principio si giocava la domenica in campionato e il mercoledì le coppe con scadenza non certo settimanale. Mentre ora le cose sono cambiate in maniera vertiginosa. Basti pensare agli impegni di Champions League che fino alla rivoluzione del 2024 erano di sei gare nella fase a gironi. Ora le partite “obbligatorie” per ogni club che partecipa alla fase a girone unico, sono diventate otto. E non solo. Se arrivi tra le prime otto ti risparmi i playoff, che altrimenti si traducono in altre due partite da aggiungere a un calendario sempre più ginepraio.
Come se non bastasse, poi, ci sono gli impegni di Supercoppa: prima si giocava una gara secca, per sollevare il trofeo bisogna passare da una partita in più (la semifinale). E poi ci sono i viaggi – spesso lunghi e faticosi – le coppe nazionali (della semifinale di Coppa Italia si giocano andata e ritorno) e i turni infrasettimanali.
Praticamente non ci si ferma mai. Perché anche quando ci si ferma, la gran parte dei calciatori sono impegnati in giro per il mondo con le proprie nazionali. Insomma, il calendario non aiuta. E non è certo un caso se serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 siano letteralmente falcidiate dagli infortuni. In Spagna sembra si possa stare un po’ meglio. Visto che stando ai dati di Transfermarkt La Liga registra appena 40 giocatori attualmente infortunati. Contro gli 88 della serie A, 84 in Premier, 68 in Bundes e 51 in Ligue 1.
