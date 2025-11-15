Sindrome dell’infermeria affollata: Europa a pezzi
La sindrome dell’infermeria affollata non aleggia solo sulle zone di Napoli e dintorni. L’Europa intera se ne cade a pezzi. Lo dicono i numeri esorbitanti degli infortunati nei maggiori campionati continentali. Comanda la serie A, inutile dirlo, con quasi 90 giocatori ai box in questo preciso momento storico. Un dato, scrive Il Mattino, che se visto ad ampio spettro – ovvero allargandolo anche ai mesi scorsi – ci fa capire che più di qualcosa non va.