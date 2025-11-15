Rrahmani, ci siamo: a breve la firma sul rinnovo

Il Napoli guarda al mercato di gennaio, certo, per intervenire soprattutto a centrocampo, reparto falcidiato dagli infortuni, ma in casa azzurra si pensa anche alla questione rinnovi. Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto su quello di Amir Rrahmani, il centrale capitano del Kosovo: “Buone notizie anche per il rinnovo di Amir Rrahmani. II difensore kosovaro, seppure non ancora al top, si è ripreso il suo posto tra i titolari. Ha un contratto con il Napoli fino al 2027, con opzione per aggiungere un altro anno, nei prossimi giorni Rrahmani dovrebbe mettere la firma su un nuovo accordo che scadrà il 30 giugno 2029 e lo porterà a guadagnare fino a 4 milioni netti”.