Parigi, allarme bomba all’emittente Bfmtv: stop alle trasmissioni e sede evacuata

(Adnkronos) – Evacuata oggi, sabato 15 novembre, la sede di Bfmtv a Parigi dove le trasmissioni sono state sospese per ragioni di sicurezza dopo che è scattato un allarme bomba. Lo ha reso noto la stessa emittente francese sul suo account X, precisando che “i nostri team stanno lavorando per riprendere la programmazione al più presto possibile”.  

Secondo fonti di polizia citate da ‘Le Parisien’, l’allarme è scattato dopo la segnalazione sulla presenza di un ordigno. Gli artificieri sono sul posto. 

 

