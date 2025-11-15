Norton-Cuffy: freschezza “esterna” che non appesantisce le liste

Fare mercato a gennaio, ok, ormai sembra inevitabile, ma farlo tenendo sott’occhio le liste. A centrocampo si monitorano Mainoo, Atta, Cissè che non andrebbero ad intaccarle, ma piace anche Morten Frendrup. Scrive Il Mattino: “Il connazionale di Hojlund però è nato nel 2001 e vedrebbe quindi una esclusione automatica dalla lista. Anche sugli esterni c’è voglia di freschezza: il nome più interessante resta quello dell’altro genoano Norton-Cuffy, che ha splendidamente impressionato al Maradona nella sfida diretta in campionato.

Può essere lui la carta giusta per dare una mano a Di Lorenzo, ma anche a Politano se servisse: l’inglese è una classe 2004 che non appesantirebbe la lista per le due competizioni e rappresenterebbe anche una solida alternativa per oggi e per domani. Sì, perché il Napoli si è accorto di aver alzato troppo l’età media della squadra a disposizione di Conte: oggi è una delle più “anziane” tra i principali campionati europei. Non è un problema per il presente, ovviamente, ma lo sarà nell’immediato futuro”

Factory della Comunicazione