Napoli, per il mercato di riparazione si guarda a un vecchio obiettivo! Il profilo

Il Napoli, falcidiato dagli infortuni sino a questo momento, guarda già con particolare attenzione al prossimo gennaio ed alla sessione invernale di mercato. Fra gli obiettivi individuati dalla dirigenza azzurra, stando al portale TuttoNapoli, c’è Davide Frattesi, già sondato durante la scorsa estate. Per il centrocampista dell’Inter potrebbe riparlarsene fra due mesi perché gli azzurri sono pronti ad affondare il colpo.

A far trasparire un retroscena legato ai mesi estivi e al mancato approdo dell’ex Sassuolo in maglia azzurra, è l’esperto di mercato Fabrizio Romano: “Qualora Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi. Con Inzaghi allenatore era sorta questa ipotesi di scambio con Raspadori”.