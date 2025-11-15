NewsCalcioMercato

Napoli, per il mercato di riparazione si guarda a un vecchio obiettivo! Il profilo

By Riccardo Cerino
0

Il Napoli, falcidiato dagli infortuni sino a questo momento, guarda già con particolare attenzione al prossimo gennaio ed alla sessione invernale di mercato. Fra gli obiettivi individuati dalla dirigenza azzurra, stando al portale TuttoNapoli, c’è Davide Frattesi, già sondato durante la scorsa estate. Per il centrocampista dell’Inter potrebbe riparlarsene fra due mesi perché gli azzurri sono pronti ad affondare il colpo.

A far trasparire un retroscena legato ai mesi estivi e al mancato approdo dell’ex Sassuolo in maglia azzurra, è l’esperto di mercato Fabrizio Romano: “Qualora Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi. Con Inzaghi allenatore era sorta questa ipotesi di scambio con Raspadori”.

 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Interviste

“Napoli, Conte è il tuo valore aggiunto e saprà rimediare. Da lui segnali…

News

Mercato, rispunta la pista Chiesa! Parti a lavoro per gennaio, la formula sul piatto

Interviste

“Ad oggi, Conte a fine stagione può salutare il Napoli. Infortuni hanno inciso…

News

Benfica-Napoli, ecco il numero di biglietti disponibili per i supporters azzurri! Il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.