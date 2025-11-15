“Napoli, l’attuale disfattismo è esagerato! Parole Conte servono a dare una scossa”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, Pasquale Salvione (Corriere dello Sport) si è soffermato anche sul recente andamento del Napoli, sconfitto a Bologna prima della sosta.

Con il rientro di Lukaku crede che si tornerà al 3-5-2, il modulo storico di Conte?

“Non credo. Non vedo la necessità di cambiare in questo momento, anche perché a centrocampo il Napoli ha uomini contati, soprattutto dopo l’infortunio di Anguissa. Vediamo se ci saranno sorprese sul mercato: probabilmente qualcosa arriverà, perché è un reparto già attenzionato. Ma non penso ci sia la volontà di cambiare adesso anche perché c’è la necessità di dare più spazio agli esterni offensivi, che finora sono stati un po’ penalizzati. Conte comunque è bravo a modellare la squadra in base agli uomini che ha: vediamo cosa avrà a disposizione da gennaio in poi prima di pensare ad un cambio modulo.”

Come commenta i tanti tifosi che sostengono la stampa stia facendo passare un periodo di flessione come il momento più drammatico della storia del Napoli?

“Io credo che questa atmosfera di disastro attorno al Napoli sia un po’ esagerata, non solo da parte della stampa. Sembra che si parli del Napoli come se fosse nelle condizioni della Fiorentina, ultima in classifica e in crisi totale. In realtà il Napoli oggi ha due punti dal primo posto, è tra le prime 24 in Champions, giocherà la Supercoppa e la Coppa Italia. Parlare di catastrofe mi sembra eccessivo. È un momento di difficoltà, e bisogna uscirne. Vediamo da lunedì – quando tornerà Conte – cosa succederà a Castel Volturno e ci renderemo conto di come evolverà la situazione. Secondo me, conoscendo gli attori in causa, può solo migliorare. Però è difficile fare previsioni certe: bisogna avere pazienza.”

Dopo questa crepa aperta da Conte post-Bologna, crede che il Napoli lotterà per il titolo?

“Ti dico questo: se pensiamo che Conte abbia scatenato tutto con le parole post-Bologna, dobbiamo anche chiederci perché lo abbia fatto. Conte non è uno stupido, secondo me, lo ha fatto per generare tensione e ottenere una reazione. Lo ha raccontato anche il suo grande amico Berruto, Conte non fa nulla a caso. Vuole che tutti, a partire da lui stesso, prendano coscienza di ciò che non va e ripartano. Mi aspetto che il Napoli possa ripartire con un’altra alchimia dopo la sosta, perché tutti dovranno guardarsi in faccia e dirsi cosa non funzioni. Bisognerà trovare una via d’uscita, perché non fa piacere a nessuno, né all’allenatore né alla squadra né al club, andare avanti e peggiorare ulteriormente la situazione.”