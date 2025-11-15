Napoli, infortunio Anguissa: le possibili soluzioni

Ci sono infortuni che fanno più male di altri e quello di Anguissa, si legge su Tuttonapoli, è sicuramente un macigno pesantissimo sulle ambizioni di alta classifica del Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che già in estate il club non è riuscito a trovare sul mercato un vero alter ego e da mesi già lavorava per arrivare sul mercato per un nuovo innesto. Ora, però, la soluzione va trovata in casa ed al momento ce ne sono due salvo nuove formule tattiche:

Billy Gilmour e Eljif Elmas. Quando Anguissa si fermò a Como, Conte puntò sullo scozzese al fianco di Lobotka con la formula del doppio play aiutando lo slovacco ad eludere la gabbia spesso costruita intorno a lui. Gilmour può abbassarsi di più, per giocare in linea con Lobo, e dare più campo sulla trequarti a McTominay.

La prima col doppio play arrivò proprio nello scontro diretto con l’Inter. Gilmour però deve ancora recuperare pienamente e quindi il candidato numero uno resta Elmas. Che da falso esterno dovrebbe spostarsi e tornare mezzala, il ruolo che predilige. Il macedone pur essendo un trequartista ha corsa, resistenza e talento e – secondo il quotidiano – è predisposto al sacrificio di squadra.