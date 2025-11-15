Napoli, da lunedì ripresa con Conte e rientro dei nazionali

Due giorni di pausa per il Napoli, che oggi e domani resterà fermo complice la sosta per le nazionali. La squadra tornerà ad allenarsi lunedì a Castel Volturno, giorno in cui è atteso anche il rientro di Antonio Conte. L’ultima seduta della settimana, ieri, è stata guidata come di consueto dal vice Stellini e si è conclusa con un allenamento congiunto contro la Primavera per i giocatori rimasti a disposizione dopo la gara di Bologna.

Il weekend rappresenta dunque l’ultimo stop senza il tecnico, che dalla prossima settimana ritroverà il gruppo per preparare la sfida di sabato sera al Maradona contro l’Atalanta. Saranno giorni significativi, anche alla luce del confronto interno che seguirà le dichiarazioni di Conte nel post-partita del Dall’Ara. L’obiettivo: ricompattarsi e ripartire dopo l’ultima sconfitta.

I rientri dai ritiri

Da lunedì torneranno gradualmente tutti i nazionali. I primi saranno gli azzurri Buongiorno, Di Lorenzo e Politano, impegnati domani nell’ultima gara dell’Italia contro la Norvegia. A seguire rientreranno Lobotka e Lang, in campo lunedì, mentre martedì toccherà a Elmas e ai due avversari McTominay e Hojlund, protagonisti di Scozia-Danimarca.

Come di consueto, l’ultimo a rientrare sarà Mathías Olivera, impegnato nella notte tra martedì e mercoledì nell’amichevole Stati Uniti–Uruguay. Il terzino tornerà a ridosso della sfida contro l’Atalanta.

