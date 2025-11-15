Napoli, AG4IN: record incassi

Dallo scudetto del campo a quello del cinema. “ Ag4in ”, il docufilm dedicato al trionfo del Napoli nella scorsa primavera, ha sbancato. Incasso top in questa stagione: 1,3 milioni, la cifra più alta per un documentario nel circuito nazionale. E da sabato 22, come si legge su Il Mattino , sarà in onda su Sky e Now. I numeri li ricorda Giuseppe Marco Albano , il regista scelto da De Laurentiis (presidente del club e a capo di Filmauro) per realizzare questo lavoro apprezzato in tutta Italia perché dovunque vi sono tifosi del Napoli. Lucano di Bernalda («Da qui partì la famiglia di Francis Ford Coppola », ci tiene a sottolineare), è orgoglioso del primo posto in classifica.

«Un riconoscimento per il presidente e produttore De Laurentiis , per la squadra che ha lavorato con me e per i giocatori che hanno conquistato lo scudetto. E anche un segnale positivo perché il cinema italiano fa tanta fatica: importante aver riempito un po’ di sale cinematografiche. C’è la soddisfazione di questo dato a fronte di chi investe 30 milioni e incassa cifre esigue. E ciò è stato possibile grazie alla passione dei tifosi che sono andati nei cinema di tutta Italia per vivere ancora insieme quel grande momento calcistico», dice Albano.

C’è una differenza con il documentario del terzo scudetto, “Un giorno all’improvviso”, perché arrivò nelle sale molti mesi dopo il trionfo del 4 maggio 2023, con Spalletti che allenava la Nazionale. «Due anni fa si decise di farlo alla fine della stagione, invece nel nostro caso tutto è stato fatto work in progress, tra gioie e amarezze, malumori e infortuni. Noi autori ci auguravamo che arrivasse quel momento e così è stato». Un viaggio nelle emozioni di uno spogliatoio, mettendo in primo piano il rapporto tra Conte e la squadra, tra elogi e attacchi, Antonio sempre con il tono di voce alto e la mano destra al di sopra della testa per indicare l’asticella da alzare. Adesso sono giorni complessi per il Napoli, c’è perfino chi ha messo in discussione la leadership del tecnico. Il regista del docufilm del quarto scudetto racconta il suo Conte.