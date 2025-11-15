Mercato, rispunta la pista Chiesa! Parti a lavoro per gennaio, la formula sul piatto

In casa Napoli è già tempo di valutazioni in prospettiva futura. Uno dei prossimi obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, sin qui messa a dura prova dai numerosi infortuni, è un vecchio pallino della dirigenza oltre che del tecnico salentino: Federico Chiesa, oggi al Liverpool e già cercato dai partenopei a più riprese durante la scorsa estate.

Stando al portale TuttoNapoli, con un budget di circa 50 milioni di euro il club azzurro è intenzionato a condurre un’operazione temporanea che permetta a Conte di puntare su un esterno offensivo di spiccata qualità. L’ex Juventus, fin qui poco impiegato in maglia Reds, starebbe valutando un ritorno in Serie A: l’affare fra Liverpool e Napoli potrebbe chiudersi in prestito secco.