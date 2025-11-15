Napoli
Maradona, l’Osservatorio blocca i tifosi lombardi: niente trasferta per l’Atalanta

I tifosi ospiti non potranno assistere al match del Maradona

By Guido Russo
Dopo la sosta il Napoli ritrova il Maradona per un doppio impegno decisivo: sabato arriverà l’Atalanta, mentre martedì sarà la volta del Qarabag in Champions League. Due partite che potrebbero pesare molto sulla stagione e che tornano a disputarsi in quello che, ormai, è diventato un vero fortino: l’ultima sconfitta interna risale all’8 dicembre, contro la Lazio.

Dal punto di vista del pubblico, però, il colpo d’occhio per la sfida con i bergamaschi è ancora lontano dal pienone. Ieri è scattata la vendita libera, ma finora sono andati esauriti soltanto i settori superiori delle Curve e i due anelli dei Distinti. Restano posti disponibili in Tribuna Posillipo e negli anelli inferiori delle Curve.

Intanto, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha deliberato una misura restrittiva: la trasferta sarà vietata ai tifosi dell’Atalanta residenti in Lombardia, per ragioni di sicurezza.

Fonte: Corriere dello Sport

