Maldonado: “Occorre un fuoriclasse”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
L’ex difensore del Napoli, Ruben Maldonado, ha rilasciato una intervista a “Napoli Magazine” per parlare della situazione degli azzurri arrivati a questa sosta per le Nazionali. Maldonado analizza il gioco che stenta a decollare per la squadra di Antonio Conte: “E’ un Napoli che non gioca bene, fa fatica a segnare, ha subìto tanti gol” – fa notare – “. La forza del Napoli, nello scorso anno, era nella capacità di non subire reti. A mio avviso Conte non ha trovato il giusto modulo di gioco. Si è a 2 punti dalla vetta ma bisogna cambiare qualcosa subito”.

Sulle parole del tecnico dopo la sconfitta dei partenopei contro il Bologna, il paraguaiano analizza l’effetto che potrebbero avere a livello di spogliatoio: “Conte ha tantissima esperienza, è un uomo di calcio, ha il suo carattere. Vuole che i calciatori si esprimano al meglio e riescano a dare qualcosa in più. Il mister vuole ottenere una risposta dai suoi ragazzi”, assicura. Ora l’Atalanta: “Servirà una prova di carattere” – avverte – “. I tifosi vogliono vedere delle risposte sul campo. Il Napoli, se vuole restare nella lotta scudetto, non può più sbagliare”. Infine sul mercato: “A gennaio interverrei, perché il Napoli è un grande club che puo’ lottare per lo scudetto e fare bene in Champions. I giocatori di qualità fanno sempre comodo. Prenderei un esterno per riempire il buco lasciato da Kvaratskhelia, sono arrivati dei buoni giocatori in quel ruolo ma occorre un fuoriclasse”.

