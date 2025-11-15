Mainoo, Atta, Cissè: centrocampo azzurro, una poltrona per tre

Dopo un’ estate di investimenti, anche l’inverno vedrà in Napoli “muoversi”. La finestra del mercato di gennaio diventa, vista la situazione infermeria, utile. Scrive Il Mattino: “Il primo obiettivo resta quello del centrocampo che, in un modo o nell’altro, Anguissa l’ha perso pura senza Coppa d’Africa. Che non ha De Bruyne fino al 2026, che ha già perso Lobotka e poi Gilmour. La lista non è troppo folta, ma c’è la margherita da cui scegliere: Mainoo, Atta, Cissé del Rennes sul podio in questo ordine, tre calciatori che piacciono da tempo. Il centrocampista dello United era stato un amore estivo, di quelli che arrivano senza accorgersene, un flirt che però non si è concretizzato perché non tutte le parti erano pronte. Non ha giocato troppo fin qui a Old Trafford, ma andrebbe via solo in prestito. Atta è una delle stelline dell’Udinese mentre in Ligue 1 ormai tutti apprezzano Cissè. Una caratteristica comune tra i tre profili? Il primo è classe 2005, il secondo del 2003, il terzo del 2004. Insomma, nessuno andrebbe ad intaccare la lista attualmente. Non è ancora partita la “caccia all’uomo”: ma la sessione invernale del Napoli probabilmente si aprirà proprio lunedì, con Conte alla portata e un piano chiaro da seguire per regalarsi un colpo subito a inizio gennaio.”

